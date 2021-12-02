Papa Francis’in Kıbrıs ve Yunanistan gezisi başlıyor: ‘Vatikan’a bir grup mülteciyle dönebilir’

Katoliklerin ruhani önderi Papa Francis’in Kıbrıs ve Yunanistan gezisi başladı. Papa’nın gezide mültecilerin haklarının korunması için çağrıda bulunması bekleniyor.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyaret ediyor. Kıbrıs ziyareti bugün başlayan dini liderin mülteci meselesiyle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor

Papa Francis cumartesi günü, 2-6 Aralık’taki Yunanistan ve Kıbrıs ziyaretleriyle ilgili olarak “Tarih, kültür ve İncil tarafından kutsanmış muhteşem topraklarınıza bir hacı olarak gelmeye hazırlanıyorum. Başta Havariler Paul ve Barnabas olmak üzere ilk büyük misyonerlerin izinde, İncil adına sevinçle geliyorum. Kökenlere geri dönmek iyidir ve Kilise’nin İncil’in sevincini yeniden keşfetmesi önemlidir” mesajını vermişti.

KIBRIS PROGRAMI

Papa Kıbrıs’ta ilkin Maruni toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek. Katolik ruhani lider sonrasında Kıbrıslı yetkililerle temaslar gerçekleştirecek. 3 Aralık’ta (yarın) Kıbrıs’ın Ortodoks başpiskoposu Hrisostomos II’yi ziyaret edecek ve Ortodoks Kutsal Sinod üyeleriyle tanışacak. Aynı gün bir ayine katılıp göçmenlerle ekümenik bir dua töreni düzenleyecek.

ATİNA VE MİDİLLİ’YE DE GİDECEK

Fransis 4 Aralık’ta Atina’da Yunanistan’ın siyasi liderleri, Katolik din adamları, bir grup Cizvit ve Ortodoks ruhani liderlikle bir araya gelecek. Papa, 5 Aralık’ta da Atina’da bir ayine katılmadan önce Midilli adasına uçacak; adaya Türkiye’den ulaşan mülteci ve göçmenlerle bir araya gelecek. Bu ziyaret, Papa Francis’in geçen yıl çıkan yangında hasar gören Moria mülteci kampına ev sahipliği yapan Midilli’ye ikinci ziyareti olacak.

VATİKAN’A BİR GRUP MÜLTECİYLE DÖNEBİLİR

Papa Midilli ziyareti öncesinde mülteci meselesiyle ilgili mesajlar verdi. Kıbrıs basını da Papa’nın Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretleri sonrasında Vatikan’a bir grup mülteciyle dönebileceği mesajını geçti. Papa’nın Yunanistan ziyaretinde genç Katoliklerle de bir araya gelecek ve 6 Aralık’ta Vatikan’a dönecek.

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