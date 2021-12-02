Kilis’te 60 yıl aradan sonra Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlandı

İBRAHİM GÜNEŞ

Yahudiler Hanuka Bayramı’nda, doğduğu topraklarda ibadet etme fırsatını sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua etti.

Aralarında Kilisli olan daha sonra kentten ayrılan Yahudilerin de bulunduğu 40 kişilik Yahudi grubu, Hanuka Bayramı’nı kutlamak için Kilis’e geldi. Kilis’in tarihi ve turistik yerlerini gezen Yahudiler, Kilis sinagogunda düzenlenen Hanuka bayramı törenine katıldılar. Bazı Yahudiler arasında Kilis doğumlu olanların da bulunması nedeniyle kent gezisinde duygusal anlar yaşalarken, 55-60 yıl öncesindeki anıları canlandı.

Hanuka bayramı töreninde konuşan Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, kendilerine böyle bir imkan sunan yetkililere teşekkür ettiğini ifade ederek, “Güneydoğu Anadolu’muzun bu şirin ilinde, bir zamanlar dindaşlarımın bir cemaat halinde yaşadıkları bu güzel topraklarda ve onların yüce Tanrı’ya ibadetlerini ettikleri bu mekanda sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün burada ecdadımızın asırlar önce puta tapanların her türlü baskısına, dinleri ve inançları adına karşı çıkmaları yıldönümü kutladığımız Hanuka bayramımız dolayısıyla bulunuyoruz. Birazdan dualar eşliğinde yakacağımız mumlar ile ‘barış, esenlik, aydınlık ve kardeşlik, özlemlerimizi ve umutlarımız’ simgelemektedir. Bu umut ve özlemlerimizi bu akşam burada sizlerle, halkımızla ve tüm insanlıkla paylaşmaktan büyük bir haz ve onur duyuyorum. Umut ediyor ve diliyorumki, Işıklar Bayramı Hanuka’nın bu mumları ruhlarımızı aydınlatsın, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ülkemizi ve dünyamızı, kuşatsın. Konukseverliğiniz ve yakınlığınız için tekrar yürekten teşekkür ediyor, sizlere ve tüm Kilis halkına en içten dileklerini sunuyorum. Kilis’te , yaklaşık 60 yıl aradan sonra Hanuka bayramını kutluyoruz” dedi.

Türk Yahudi Toplumu eş başkanı İshak İbrahimzadeh ise, Türkiye’de son 20 yılda hayal edemeyeceği bir dönem yaşandığını ifade ederek, “Bizim de kendi geçmişimizi anlamamıza, geçmişimizin ışığıyla yarınki geleceğimizi sağlayabilmemiz için bir vesile olmuştur. Bize bu hafızayı oluşturan siyasi iradeye teşekkür ediyorum. Böyle bir iradenin var olmuş olması, bizim burada rahatlıkla duamızı yapabilmemiz önemlidir. Kilisli olan kardeşimizin bir kısmı gelemedi, inşallah seneye de daha fazla katılım olacaktır” diye konuştu.

Yahudiler ibaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ettiler. Kutlamanın ardından duygularını dile getiren Yahudilerden Raşel Nahmed, 55 yıl önce Kilis’ten ayrıldıklarını ifade ederek, “Benim babam burada manifaturacıydı, sonra İsrail’e gittik. 55 yıl sonra Kilis’e geldik. Bütün hatıralarımız yeniden canlandı. Çok heyecanlıyım, ne konuşacağımı bilmiyorum, çok şaşkınım, çok mutluyum” dedi.

Kendisinin Gaziantepli, eşinin Kilisli olduğunu söyleyen Nazlı Nihmet, “Eşim Kilis doğumlu. Benim ailem ise Gaziantepli. Çocuklarım ve ben Kilis’i sürekli ziyaret etmek istiyoruz. Kilis’e 3’üncü gelişim, çok çok mutluyuz” diye konuştu.

Sabah Gazetesi