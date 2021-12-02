Güney Kıbrıs’a giden Papa Francis’e Kıbrıslı Türklerden, ‘bizi niye ziyaret etmiyorsun’ sitemi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı kapsıyan 5 günlük ziyaretine bugün başladı.

Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2-4 Aralık tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak Papa Francis’i KKTC’ye davet etti. Vatikan’dan bu davete ilişkin şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Yönetimi’nin Papa’nın ziyaretini Türkiye ve KKTC’ye karşı siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını belirterek “Bu durum, Rum yönetiminin dini inançları istismar ettiğinin yeni bir kanıtı olurken oldukça üzüntü vericidir.” ifadesini kullandı.

“Papa Francis’in sadece Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olması bizim için üzüntü kaynağı”

Bütün dinlere ve inançlara saygıları olduğunun altını çizen Tatar, “Papa Francis’in sadece Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olması da bir diğer üzüntü kaynağımızdır. Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır ve Kıbrıs’ta sadece Hristiyan olan Rumlar değil, Müslüman olan Türkler de yaşamaktadır. Kıbrıs’ın temel gerçeklerinden biri de budur.” ifadelerine yer verdi.

Papa Francis’in gündeminde ne var?

Papa Francis’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyaretleri sırasında düzensiz göçmenlerin sorunlarının da öncelikle gündeme gelmesi bekleniyor. Güney Kıbrıs yönetimine göre, bu yılın ilk 10 ayında adaya gelen düzensiz göçmen sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 38 arttı.

Papa Francis daha önceki konuşmalarında, AB ülkelerine düzensiz göçmenelere kapılarını açmaları ve bu kişilere daha fazla yardım etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Katolik dünyasının ruhani lideri Güney Kıbrıs’a ziyaretinden hemen önce Vatikan’da düzensiz göçmenlerden oluşan bir heyeti kabul etti.

Papa Francis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyareti sırasında resmi yetkililerin dışında Ortodoks ve Katolik dinlerinin temsilcileriyle de görüşecek.

Euronews