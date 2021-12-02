Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Stockholm’de bir araya gelecek

Avrupa Dış İşleri Servisi Genel Müdürü Luke Devinier Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ararat Mirzoyan ve Ceyhun Bayramov’un 2 Aralık’ta Stockholm’de bir araya geleceğini duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı görüşme hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Bakanlık, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın bir çok ikili görüşmeyi de içerecek olan 28. AGİT Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere 1-3 Aralık tarihlerinde Stockholm’e bir çalışma ziyareti yapacağını söyledi.

ERMENİ HABER AJANSI