Ermenistan, Halep sağlık tesislerine 3,5 tondan fazla tıbbi malzeme gönderdi

Ermenistan Cumhuriyeti’nin Suriye Büyükelçiliği ile işbirliği içinde, Ermeni İnsani Misyonu sağlık ekibi 1 Aralık tarihinde Halep sağlık tesislerine 3,5 tondan fazla tıbbi malzeme teslim etti.

Sağlık yetkilileri, “Ermeni Huzurevi”, “Eczane”, sosyal tıp merkezleri ve diğersağlık kurumları tarafından sağlanan tıbbi yardım için Ermeni doktorlara şükranlarını dile getirdiler. Onlara göre Ermeni ve Suriyeli doktorlar mağdurlara yardım etmek için ortak çaba gösteriyorlar.

Halep’teki koronavirüs salgınıyla ilgili bir takım kısıtlamalara ve zorluklara rağmen Ermeni İnsani Misyon Grubu çalışmalarını üst düzeyde sürdürmeye devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI