En eski Ermeni gazetesi

Türkiye’de yayınlanan en eski gazete Ermenicedir

114 yıldır aralıksız olarak yayınlanan en eski Ermeni gazetesi olan „Jamanak“ gazetesinin bugünkü sorunları ağırlıklı olarak maddidir.

Son 4-5 yılda objektif ve sübjektif nedenlerle dengeler bozuldu.

Ülkenin ekonomik durumundan, salgının yol açtığı zorluklardan da doğrudan etkilenmiş, bunun sonucunda çok ciddi bir gelir kaybı yaşamış olan 1000 tirajlı gazete, bir sonraki adımı atmanın artık mümkün olmadığı bir noktaya gelmiştir.

Günümüzde modern medya ortamına uyum sağlamak ve buna da finansal kaynak gerektiren bir hazırlık yapılması gerekiyor. Web sitesi ve sosyal ağlarda varlığı olan gazetenin kitap da basmakta olması, sadece bir gazete değil, aynı zamanda çok işlevli bir yapı olduğunu göstermektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu