Azerbaycan tarafı tekrar provokasyona başvurdu: Artsakh’ta ateşkes ihlal edildi

2 Aralık günü saat 10:30 sularında Azerbaycan tarafı, Artsakh Cumhuriyeti’nin Martuni idari bölgesine bağlı Karmir Şuka (Kırmızı Bazar) köyü istikametindeki mevzilerinden 10-15 dakika süren ateş açtı. Ağırlıklı olarak ateşli silahlar kullanıldı.

Bu konuda açıklamada bulunan Artsakh Ombudsmanı Gegham Stepanyan, köyün yerleşim alanında silah seslerin duyulduğunu ve kullanılmış silahın mermilerinin sakinlerin bahçelerinden geçtiğini kaydetti. Açılan ateş sonucunda herhangi bir can kaybı veya maddi hasarın olmadığı bildirildi.

Gegham Stepanyan, “Azerbaycan tarafı, üçlü bildiriye göre ilan edilmiş olan ateşkesi, üst düzeyde varılan anlaşmaları ihlal ederek, başta sivil nüfusun yaşam hakkını, psikolojik ve fiziksel dokunulmazlığını ihlal ederek Artsakh halkının haklarına karşı suç eylemlerinde bulunmaya devam ediyor. Ateşkesin tesis edilmesinden bu yana, Azerbaycan tarafının bu tür suç eylemleriyle Artsakh’ta yaşayan halkı yıldırmaya, korku ve umutsuzluk atmosferi yaratarak Ermenileri Artsakh’tan çıkarmayı sağlamaya çalıştığını defalarca dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Stepanyan, Artsakh’taki barış yerleşim merkezleri yakınından Azerbaycan mevzilerinin acil olarak kaldırılması ve ateşkes ihlallerine yönelik tarafsız soruşturma mekanizmalarının kullanılmasının gereğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI