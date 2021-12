Aşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığı ile bilinen ünlü TV yazarı ve vaiz Marcus Lamb, koronavirüse yakalandıktan sonra 64 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet’in aktardığına göre Daystar’ın Facebook’ta yayınlanan programında eşi Joni Lamb, kocasının ölümünü doğruladı. Joni, eşinin şeker hastası olduğunu ve oksijen seviyesi düştükten sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Prominent Christian televangelist and anti-vaccine advocate Marcus Lamb died after being hospitalized with Covid-19, his family announced. https://t.co/8sBndGBSvk

— CNN (@CNN) December 2, 2021