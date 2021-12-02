Aşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığı ile bilinen ünlü TV yazarı ve vaiz Marcus Lamb, koronavirüse yakalandıktan sonra 64 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABD’de aşı karşıtlığı ile bilinen Daystar’ın kurucusu, TV yazarı ve vaiz Marcus Lamb koronavirüse yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet’in aktardığına göre Daystar’ın Facebook’ta yayınlanan programında eşi Joni Lamb, kocasının ölümünü doğruladı. Joni, eşinin şeker hastası olduğunu ve oksijen seviyesi düştükten sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Prominent Christian televangelist and anti-vaccine advocate Marcus Lamb died after being hospitalized with Covid-19, his family announced. https://t.co/8sBndGBSvk — CNN (@CNN) December 2, 2021

Lamb’in aylardır kendisini takip edenlere de önerdiği alternatif tedavileri denediği ancak iyileşemediği ortaya çıktı.

Televizyon yazarı ve ünlü vaiz Marcus Lamb 1997’de Hristiyan televizyon ağı ‘Daystar Television Network’ü kurdu. Ağ, ABD’de 108 milyondan fazla haneye ve dünya çapında 2 milyardan fazla kişiye ulaşarak dünyanın en büyük Hıristiyan ağlarından biri haline geldi.

‘Aşı gerçek değil’ demişti

Lamb, pandeminin başlamasından sonra kendi programında sık sık Kovid-19 aşılarına karşı çıkan açıklamalar yapıyordu.

Ünlü vaiz bu yılın başlarında, Aşı Karşıtı eylemciler Robert F. Kennedy Jr. ve Del Bigtree’nin yer aldığı bir bölümde Kovid-19 aşısının “gerçek bir aşı” olmadığını, sadece “tehlikeli bir deneysel atış” olduğunu söylemişti. Lamb sık sık aşıların insanlarda nörolojik sorunlara ve ölümlere yol açtığını iddia ediyordu.

Oğlu: Babam düşmanı yenmek için her şeyi yapıyor

Marcus Lamb’in oğlu Jonathan Lamb, 23 Kasım’da aşı karşıtı bir gösteriye ev sahipliği yaptığı sırada babasının Kovid-19 teşhisini “düşmanın manevi saldırısı” olarak nitelendirdi ve “Babam düşmanı alt etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

Sputnik Türkiye