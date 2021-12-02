ABD’li Senatör Markey, Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılması için Senato’da çalışmalar yürütmeye hazır

Ermenistan’ın ABD Büyükelçisi Lilit Makunts, 1 Aralık’ta ABD Senato üyesi Edward Markey ile video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Ermenistan’ın ABD Büyüelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre taraflar bölgedeki güvenlik ortamına değindiler. Makunts bu bağlamda Ermenistan’ın tutum ve değerlendirmesinden bahsetti.

Büyükelçi Makunts, Dağlık Karabağ sorununun AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı görevi çerçevesinde kapsamlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı ve bu yönde devam eden süreçler hakkında bilgi verdi.

Makunts, Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirlerinin koşulsuz olarak ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini kaydetti. Öte yandan Markey, savaş esirlerinin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için Senato’da çalışmalar yürütmeye hazır olduğunu dile getirdi

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/12/02/ABD-Senatör-Ermeni-Azerbaycan/221173