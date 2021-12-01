Sahibi inat edince harabe gibi kaldı! İşte 231 yıllık tarihi yapının son hali

Erzurum’da 1790 yılında Ermeniler tarafından inşa edildiği bilinen Surp Minas Kilisesi, sahibinin yer değişikliği ve restorasyona izin vermemesi sebebiyle harabeye döndü. Gezköy kentsel dönüşüm projesinin kapsamı dışında tutuklan 231 yıllık kilise, 13 bin konutun ortasında kalakaldı.

Erzurum‘da bin 13 konutun ortasında harabe şekilde duran Surp Minas Kilisesi, sahibinin inadı sebebiyle restore edilemiyor. Ermenilerin yaptığı 231 yıllık kilisenin taşınmasına da izin vermeyen Almanya’da yaşayan Türk sahibi sebebiyle kilise, Gezköy kentsel dönüşüm projesinin tam ortasında kaldı.



Surp Minas Kilisesi Türkiye’nin Erzurum iline bağlı Aziziye ilçesinde 1790 yılında inşa edilen bir Ermeni kilisesidir.

BELEDİYE BAŞKANI DA DEVREYE GİRDİ

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi’nde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan 231 yıllık Surp Minas Kilisesi, harabe şekilde Aziziye Belediyesi tarafından yapılan Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tam ortasında kaldı. Aziziye Belediyesi tarafından restore edilerek kentsel dönüşüm projesine de ortak edilmek istenen kiliseye en büyük engel ise Almanya’da yaşayan Türk sahibi oldu.



Kilisenin bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mal sahibiyle uzun süre görüşse de herhangi bir anlaşmaya varamadı. Kilisenin hiçbir şekilde restore edilmesine ve taşınmasına izin vermeyen mal sahibi, kilisenin olduğu gibi kalmasını istedi.



Kilisenin tapusu şu anda Almanya’da yaşayan Sabri Ergin’de bulunuyor. Ergin, tapunun annesinden kaldığını ve kilisenin restorasyona muhtaç bir halde olduğunu belirtiyor.

DEFİNECİ VE BAĞIMLILARIN UĞRAK YERİ

Kilise kentsel dönüşüm projesine engel teşkil etmese de yıkık ve harabe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Öte yandan sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilise definecilerin ve madde bağımlılarının da uğrak yeri haline geldi. Defineciler tarafından kazılmadık yeri kalmayan kiliseye konutların inşaatı sırasında herhangi bir zarar verilmemesi için ise büyük çaba sarf ediliyor. Etrafı korumaya alınan kiliseye zarar verilmemesi için özen gösteriliyor.



Kilisenin kaderine terk edilmemesi için çaba gösterdiklerini belirten Ergin, konuyu Başepiskopos Aram Ateşyan’la da görüştüğünü ancak Türkiye Ermeni Patrikhanesi’nden UNESCO’ya, Almanya hükümetinden ABD’deki Ermenilere pek çok kuruma destek çağrısı yaptığı halde olumlu bir cevap alamadığını belirtmişti.

“BİR ÇÖZÜME VARAMIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kilise sahibiyle görüşmeye devam ettiklerini fakat henüz bir anlaşmaya varamadıklarını ifade ederek, “Kilise sahibiyle halen herhangi bir anlaşmaya varamadık. Anıtlar Kuruluyla koruma altına alınmış, tescilli bir yapı durumunda. Biz de koruma kararı çerçevesinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapı sahibiyle halen görüşüyoruz ama bir çözüme varamıyoruz. Birinci asli görevimiz burayı korumak. Herhangi bir zarar görmedi, görmeyecek de. Ama böyle kalması da uygun değil. Ben ümit ediyorum bir anlaşmaya varıp oranın restorasyonunu yapacağız” dedi.

https://www.tgrthaber.com.tr/yasam/sahibinin-inat-ettigi-tarihi-yapi-harabeye-dondu-2803758