Patrik Yazici, Zorluklara Ve Güçlüklere Rağmen Suriye Halkının Kararlılığını Övdü

DUBAİ – Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazici, Arap dünyasının insanlığının iyiliği ve varlığının, çıkarlarının ve medeniyetinin korunması için tek el kalması gerektiğini doğruladı.

Patrik Yazici, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki Suriye Büyükelçiliği’ne Piskopos Gregory Huri eşliğinde yaptığı ziyarette, zorluklara ve güçlüklere rağmen Suriye halkının anavatanlarındaki sebatını, birlikteliğini ve sebatını övdü.

Patrik Yazici, Patrikhane’nin mesajının açık olduğunu ve sevginin, vatanda sebat etmenin ve milletin bütün evlatları arasında bir arada yaşamanın mesajı olduğunu vurguladı.

Patrik Yazici, görüşmede elçilikteki varlığından ve kardeş Arap ülkelerinin bazı büyükelçilerinin varlığından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Suriye’nin Abu Dabi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ğassan Abbas ise Patrik Yazici’yi memnuniyetle karşıladı ve BAE ziyaretinin oradaki topluluk üyeleri için bir motivasyon ve teşvik kaynağı olacağını umdu.

Toplantıya Lübnan’ın BAE Büyükelçisi Fuad Dandan, Mısır Büyükelçisi Şerif El Bedawi, Filistin Devleti Maslahatgüzarı Birinci Danışman Hamdan El Nazzal, Suriye Başkonsolosu Kinan Zahreddin ve Emirlikler’deki Suriye topluluğunun bazı üyeleri katıldı.

SANA