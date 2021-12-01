Papa, G. Kıbrıs-Yunanistan turunda, bölünmüşlüğe karşı birlik ve göçmenlere destek mesajı verecek

Papa Francis’in yarın başlayacak Güney Kıbrıs-Yunanistan turunun Türkiye’yi de ilgilendiren bir gündemi var. Hem siyasi hem dini liderlerle görüşecek olan Papa, Lefkoşe’de bölünmüşlüğe karşı birlik çağrısı yapacak, tampon bölgede dua edip geceleyecek. Türkiye üzerinden gelen göçmenlerin tutulduğu Yunan adası Midilli’yi de yeniden ziyaret edecek.

Papa Francis, perşembe günü Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı kapsayan 5 günlük tura çıkıyor. Katolik aleminin ruhani lideri, Ortodoks Kilisesi ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan ziyaretinde Yunanistan’ın Midilli Adası’na uğrayarak göçmenlerin sorunlarına dikkat çekmeye de çalışacak.

Temmuzda kolon ameliyatı geçiren ve 17 Aralık’ta 85. yaşına girmeye hazırlanan Francis, Avrupa’da koronavirüs vakalarının yeniden rekor yapması yetmezmiş gibi daha bulaşıcı Omricon varyantının yayıldığı dönemde yollara düştü. Hedefteki iki ülkenin özelliği ise nüfus çoğunluğunun Ortodoks Hıristiyan olması, Katolik Hıristiyanların azınlıkta kalması ve göçmenler için Avrupa’ya varış noktası oluşturması. Bir diğer karakteristiği de Türkiye ile gerilim.

4500 kilometrelik turunda onlarca konuşma yapacak olan Papa, iki ülkenin siyasi ve dini liderleriyle görüşecek.

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İlk durağı, Türklerle Rumlar arasında Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünmüş olan Kıbrıs. 2-4 Aralık’ta Güney Kıbrıs’a gidecek olan Francis, buradan iki topluma ‘birlik ve barış’ çağrısı yapacak.

Sputnik Türkiye