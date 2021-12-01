Michel: “Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine ancak diyalog yol açabilir”

Bunu Doğu Ortaklığı Sivil Toplum Forumunda yaptığı konuşmada Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, uzayan bölgesel çatışmalara değinerek, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde normalleşmesine ancak siyasi bir diyalogun yol açabileceğini belirtti.

Avrupa Konseyi resmi sitesinden yapılan açıklamada Michel, bölgede uzayan çatışmaların uluslararası hukuk ilkelerine, normlara uygun olarak çalışmaların yeniden başlatılmasını gerektirdiğini ve Avrupa Birliği’nin çatışmaların önlenmesi ve çözümünde rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

“Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Sadece siyasi diyalogun kalıcı bir çözüme yol açabileceğine tamamen ikna oldum. Ayrıca Ermenistan, Azerbaycan’da sivil toplumun konsolidasyonunu gerektirecek, köprülerin kurulmasına izin verecek ve uzlaşma çabalarını kolaylaştıracaktır.” ifadeleri kullandı.

Michel, Doğu Ortaklığı’nın çağın meydan okumalarına cevap vermesi ve sorunların birlikte çözülmesi gerektiğini de vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI