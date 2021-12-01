HDP’li Paylan’dan muhalefete: Bize dokunurlarsa yarın size de sıra gelir

‘HDP’nin kapatılmasına sessiz kalmak aslında demokratik siyasetin kapatılmasına sessiz kalmaktır.’

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, KARAR TV’de Yıldıray Oğur ve Yusuf Ziya Cömert’e konştu. Paylan, HDP’nin kapatılmasına yönelik devam eden davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Muhalefete seslenen Paylan, “HDP’nin kapatılmasında herkesin inisiyatif alması lazım” dedi.

HDP’ye yönelik başlatılan kapatma davası hakkında açıklamalarda bulunan Garo Paylan, HDP’nin kapatılmasının demokrasiye büyük bir darbe olacağını ifade etti. Paylan, “Bizi kapatsalar daha da büyürüz” ifadelerini kullandı.

‘BİZİ SİYASET DIŞI ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemini içeren iddianameyi kabul etmiş İddianamenin oybirliğiyle kabul edilmesiyle, 15 Ekim 2012’de siyaset yaşamına katılan HDP için kapatma davası süreci resmen başlamış oldu. HDP’li Garo Paylan HDP’nin kapatılmasının demokrasiye büyük darbe olacağını ifade ederek, kapatılma davasına ilişkin şunları kaydetti:

“Bize karşı bir dezenformasyon var. Bize karşı her gün bir yalan makinası işliyor. Biz de bunlara karşı sizler aracılığı ile halka sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Partimize karşı büyük bir saldırı var. Yüzde 15’lik oyumuzla belirleyici bir gücüz. Ve bizi siyaset dışı etmeye çalışıyor. Bu yüzden partimizi kapatmak istiyor. Mesela Beni 18.500 yılla yargılamaya çalışıyor.”

‘DARBE DİNAMİĞİ TETİKLENDİ’

Kobani davasının hukuksuzca yürüdüğünü belirten Paylan, 6-7 Ekim olaylarının başlangıç sürecini anlattı:

“Ben 2014 MYK’sındaydım. Biz halkı sokağa davet ettik. Bunu şunun için yaptık, Kobani’yi İŞİD sarmıştı. Oradaki binlerce insan katledilmek üzereydi. İktidarla o zaman görüşmüştük ve bir yardım yapılmasını istemiştik. Yardım edeceklerine ilişkin taahhüt etmişlerdi. Ama o yardım gitmedi. Hatta oradaki insanların yok olması ölmesi için bir politika izlendi. Bunun üzerine protesto için halkı sokağa çağırdık. Ve eve dağıldık. Kimsenin burnu kanamadı” dedi.

6-7 Ekim Kobani olaylarında sonra yaşanan olaylarda barış sürecini bitirmek isteyen bir dinamik olduğunu vurgulayan Paylan, “Bu olayların sonucunda insanlarımız öldü. Bir darbe dinamiği tetiklendi. Erdoğan, Haziran ayında iktidarının devam edemeyeceğini görünce çözüm sürecini bitirdi” diye konuştu.

‘HDP SEÇMENİ POLİTİK BİR SEÇMEN’

Demokratik bir ortam yaratılırsa HDP’nin en az yüzde 15 oy alacağını ifade eden Paylan, “İktidar zor ile yönetmeye kalktı. Hedef olarak HDP ve Kürt halkını seçti. İktidarlığını bu yolla devam ettirmeye kalkıyor. HDP çoğulcu bir parti. İlk demokratik seçimlerde en az yüzde 15 oy alacağız. HDP seçmeni politik bir seçmen. Oy almadığımız köy yoktu”

‘BİZE DOKUNURLARSA YARIN SİZE DE DOKUNURLAR’

Muhalefet partilerine de seslen Paylan, “HDP’nin kapatılmasına sessiz kalmak aslında demokratik siyasetin kapatılmasına sessiz kalmaktır. Bize dokunurlarsa yarın size de dokunurlar. HDP’nin kapatılmasında herkesin inisiyatif alması lazım. HDP’nin kapatılması demek bir yanda anayasa yok demek. Ama biz bu yönde yeterli bir ses duymuyoruz” dedi.

İttifak sorularını da yanıtlayan Paylan, HDP’siz bir muhalefetin topal bir muhalefet olduğunu söyledi.

‘HELALLEŞME ÖNCE EŞİTLİKTEN GEÇER’

Paylan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme yolcuğu hakkında ise, “kıymetli bir çıkıştı” söyleminde bulundu. Helalleşmenin önce eşitlikten geçeceğini vurgulayan Paylan, “Kemal Kılçdaroğlu’nun helalleşme yolcuğunu çok kıymetli buluyorum. Bu acıları hepimiz yaşadık. Babam da Varlık Vergisi döneminde açlık çekti. Bunun özrünü dilemedi bu ülke. Benim kilisemi neden kültür merkezi yapıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

‘HALKI SEFALETE SÜRÜKLEMEK HARAM DEĞİL Mİ?’

HDP’nin TBMM Bütçe Komisyonu’na sunduğu önerilerin hiç birinin kabul edilmediğini söyleyen Paylan, “Sunduğumuz önergeler kabul edilmedi. Bütçede kaynak yok. Yangın söndürme için bütçe yok. Erdoğan konuştukça dış borç artıyor. Erdoğan her şeye ‘Nas’ gözüyle bakıyor. Faiz haramsa halkı sefalete sürüklemek haram değil mi?” çıkışında bulundu.

‘ERDOĞAN ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep ise enflasyon sonuçtur’ teorisinin ülkeyi bir felakete sürüklediğini vurgulayan Paylan, “İktidarın uyguladığı bu politikalar ekonomide yıkım oluşturuyor. Erdoğan, bunu düşünmüyor. Maşallah dedikleri 40 gün yaşamıyor. Bu büyüme birilerini büyütüyor halkı yoksullaştırıyor. Dolar 30 liraya 40 liraya çıkarak. Sonunda Erdoğan faizi yüzde 200 yükseltmek zorunda kalacak. Dolar freni boşalmış kamyon gibi baş aşağı gidiyor” dedi.

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