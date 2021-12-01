Fransa Senatosu: “Fransa, Ermenilerin yüreklerinde doğurduğu umuda layık olduğunu kanıtlamalı”

Fransa Senatosu Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Fransa’nın, Ermenilerin yüreklerinde doğurduğu umuda layık oduğunu kantılaması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada geçen hafta Senato Başkanı’nın himayesinde, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin Senato tarafından tanınmasına ilişkin kararın kabul edilmesinin birinci yıldönümüne ithafen düzenlenen “Bir Yıl Sonra Ermenistan” konferansına değinildi.
“Avrupa ve Fransa Azerbaycan-Türkiye saldırılarına karşı Ermeni halkını desteklemelidir.” kaydedildi.
La France doit se montrer digne de l'espoir qu'elle fait naître dans les coeurs arméniens.
Retour sur le colloque "l'#Arménie, un an après…" qui s'est tenu au Sénat la semaine dernière. L'Europe et la France doivent soutenir le peuple arménien face aux agressions azéro-turques pic.twitter.com/erffQlUKx0
— Républicains Sénat (@lesRep_Senat) November 29, 2021
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