Ermenistan Ombudsmanı, Syunik’te silahtan arındırılmış güvenlik bölgesinın oluşturulma gereğini vurguladı

Azerbaycan’ın temelsiz sözde sınır ve gümrük kontrolü nedeniyle Goris-Kapan [M2] yolu üzerinde insanların uluslararası güvence altına alınmış özgür ve güvenli hareket hakkından mahrum bırakılmış olması bir yana, alternatif yol, nesnel olarak, Azerbaycan yönetimin ve silahlı askerlerinin yasa dışı eylemleriyle meydana gelen insan hakları ihlalleri sorunu çözmüyor.

Ermenistan Ombudsmanı Ofisi’nden bu konuda yapılan açıklamada Ombudsman Arman Tatoyan’ın başkanlığındaki çalışma grubunun Ermenistan’ın Syunik idari bölgesinde araştırmalar yaptığı bildirildi.

Açıklamada, “Gerekli olan çözüm şudur: Azerbaycan silahlıları veya diğer askerler yerleşim yerlerimizin yakınında veya yerleşim yerlerimizin arasındaki yollarda bulunmamalı, silahtan arındırılmış bir güvenlik bölgesi oluşturulmalıdır. Ermenistan nüfusunun haklarını geri almanın yolu budur. Bu tamamen uluslararası deneyim ve standartlara dayanmaktadır. Hiç kimsenin insan haklarını ve insani sorunları sınır belirleme sürecinde görmezden gelmeye hakkı yoktur ve nokta” ifadelerine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI