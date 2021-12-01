Dünyaca ünlü Ermeni ressam Ayvazovski’nin eseri 1 milyon Euro’ya satıldı

Dünyaca ünlü Ermeni ressam Ayvazovski’nin “Karadeniz’deki Cenevre Kuleleri” adlı tablosu, Christie’s müzayede evinde satıldı.

“Karadeniz’deki Cenevre Kuleleri” adlı tablo sanatçının yaşamının son yıllarına ait eserlerden. Bir buçuk metre genişliğindeki tuval, Ayvazovski’nin yaşadığı Theodosia’daki (Kırım-Kefe) kalenin yakınındaki deniz kıyısının gece manzarasını resmediyor.

Tablo için 862.500 pound veya yaklaşık 1 milyon euro (1.3 milyon dolar) ödendi. Tuval, 40 yılı aşkın bir süredir Kaliforniya’da özel bir aile koleksiyonunda tutuluyordu. Alıcının adı bilinmiyor.

Ayvazovski’nin daha 2 milyon dolara satılan tabloları da vardı.

Deniz manzaraları üzerine yoğunlaşan Ayvazovski Kırım yarımadasının güneydoğu kıyısında yer alan liman şehri Theodosia’da Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve hayatının çoğunluğunu orada geçirdi. Avrupa’da ve Rusya’da sergiler açan sık sık Osmanlı döneminin İstanbulunu da ziyaret eden dünyaca ünlü Ermeni ressam 1900 yılında doğduğu kentte öldü. Sanatçının eserlerinin çoğu Rusya, Ukrayna ve Ermenistan’daki müzelerde ve özel koleksiyonlarda bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI