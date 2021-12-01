Devlet büyüklerinden Hanuka´da birlik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok belediye başkanı, parti lideri, bu sene 28 Aralık Pazar akşamı başlayıp 5 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek olan Hanuka Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Coğrafyamız binlerce yıldır her biri çok kıymetli farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginliğin beraberinde getirdiği tarihi sorumluluğun bilincinde olarak; dil, din, ırk ayrımına karşı durarak, tüm vatandaşlarımızın özgürce ve güvenle bir arada yaşayabilmelerini temin etmeyi en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz” dedi ve şu şekilde devam etti: “Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu düşüncelerle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı’nı tebrik eder, bu özel günün esenlikler getirmesini dilerim.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından Hanuka Bayramı ile ilgili bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, “Tüm Musevi yurttaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı kalpten kutlarım. Hanuka kandillerinden yayılan mucizevî ışığın umudu ve bereketi çoğaltması dileğiyle. Hag Hanuka Sameah” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hanuka Bayramını sosyal medya paylaşımlarıyla kutlayan isimlerden bazıları oldu.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da Yahudi komşularının bayramlarını kutladı.

Altay Spor Kulübünün de, Hanuka kutlaması dikkat çekti.

https://www.salom.com.tr/haber-120490-devlet_buyuklerinden_hanukaacuteda_birlik_mesajlari.html