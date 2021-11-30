Yunan heyeti Soykırım anıtında

Yunan Parlamentosu heyeti Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu

Yunanistan Parlamentosu Yunanistan-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Dimitrios Markopoulos ve başkanlığındaki heyet üyeleri, Ermenistan meclisi Avrupa Entegrasyonu Daimi Komitesi Başkanı Arman Yeğoyan ile birlikte 30 Kasım’da Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret etti.

Dimitrios Markopoulos ve heyet üyeleri sonsuz ateşe çiçek bıraktı ve Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısını sessizce onurlandırdı.

Ardından konuklar anıtın tarihi ile tanıştı. Ayrıca, 20. yüzyılın sonunda Azerbaycan’daki Ermeni nüfusun etnik temizliği sonucu ölen Ermenilerin anısına Tsitsernakaberd’e yerleştirilen üç haçkarın hikayesiyle de tanıştırıldılar.

Yunan parlamentosu temsilcileri Ermeni Soykırımı Müzesi’ni ziyaret ederek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda heyet başkanı Dimitrios Markopoulos, Onursal Misafirler Defteri’ne hatırladığımızı ve unutmayacağımızı belirten bir not bıraktı.

Ermenistan Kamu Radyosu