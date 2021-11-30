PSYK’DAN FATİH BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) Başkanı Haçik Canel, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Yönetim Kurulu üyesi Tavit Damla ve Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu üyesi Herman Kavafyan, 30 Kasım 2021, Salı, Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün Turan’ı makamında ziyaret ettiler. Görüşmeye, AK Parti MKYK üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu de iştirak etti.

Ziyaretçiler öncelikli olarak Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin selamlarını Sayın Turan’a ilettiler. Sonrasında, 2020 Mart ayında kurulan sosyal yardım komisyonunun faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Aynı zamanda, Fatih Belediyesi sınırları içerisinde en fazla nüfusa sahip iki semt olan Kumkapı ve Samatya kiliseleri yöneticileri, kiliselerinin ihtiyaçları hakkında da konuştular. Sayın Turan, ziyaretçilerin aktardığı bilgileri dikkatle dinledikten sonra, konuların ivedilikle sonuçlandırılması için talimat vereceğini söyledi.

Bilindiği üzere, Sayın Belediye Başkanı, Patrik Hazretleri’ni Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefayı münasebetiyle ziyaret etmiş ve kendilerine taziyelerini sunmuştu. Sohbet esnasında, belediyenin imkânları dâhilinde cemaatimiz kurumlarına yardım etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Bu bağlamda, PSYK yetkililerinden faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra, komisyonun faaliyetlerini takdirle karşıladı ve imkânları dâhilinde Sosyal Yardım Komisyonu’na destek vereceklerini yineledi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen sohbet sonrasında ziyaretçiler günün bir anısı olarak “Balyanlar, Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi” kitabından bir örneği Sayın Turan’a takdim ettiler. Ziyaretçiler daha sonra ise Fatih Belediyesi’nin Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ettiler ve kabulü için Sayın Turan’a teşekkür ettiler. Sayın Ergün Turan ise, Patrik Hazretleri’ne saygı ve selamlarını iletirken, ziyaretçilere bu hayırlı çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/