PATRİK HAZRETLERİ MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÜÇ ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİ KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 30 Kasım 2021, Salı, saat 14:00’de, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü öğretim görevlilerinden Doç.Dr. Sami Dural’ı ve aynı bölümde öğretim görevlisi Dr. Erdal Kılıç’ı ve Semih Özdemir’i Patrikhane’de kabul etti. Görüşmede Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan da hazır bulundu.

Konuklardan Dr. Erdal Kılıç, daha önce Getronagan Lisesi’nde yardımcı müdürlük görevini üstlenmiş, hizmet ettiği yıllarda Ermenice’ye karşı özel bir ilgi beslenmiş ve deneyimli öğretmen Şoğer Çaparyan öncülüğünde Ermenicesini geliştirmişti. Bu konuda edindiği deneyimlerle Batı Ermenicesi’ni öğrenme konulu bir kitap hazırlamış sonrasında onu İngilizce olarak da yayınlamıştı. Öte yandan, Getronagan Lisesi Kurucu Temsilcisi Garbis Balmumcu’nun önerisiyle, Hampartsumyan nota sistemi hakkında bilgi edinmek için merhum müzisyen Yeğya Dındesyan tarafından hazırlanan “Darerk Yerajışduyan” kitabını da dikkate almıştı. Dr. Erdal Kılıç, Ermenice olarak yayınlanmış bu kitaptan yararlanarak, öğretim görevlisi arkadaşlarıyla birlikte “Müziğin Unsurları” adlı kitabı hazırlamıştı. Bu kitap açıklamalar ve bilimsek kaynaklarla zenginleşmişti. Çalışmada aynı zamanda Yeğya Dındesyan’ın “Darerk Yerajışdutan” kitabının tıpkı basımı da yer almaktaydı.

Kadasetli Patrik Hazretleri, genç öğretim görevlilerinden edindiği bilgiler sonrasında, özellikle yoğun tempoları içerisinde Ermenice’yi öğrenmiş ve bu konuda bir kitap hazırlayan Dr. Erdal Kılıç’tan sitayişle bahsetti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme esnasında, konuk öğretim görevlileri müzik ve edebiyat alanında Patrik Hazretleri’yle fikir alışverişinde bulundular. Patrik Hazretleri, bir sorunla karşılaşmaları durumunda, Patrikhane’ye başvurabileceklerini ve Patrikliğin elinden geldiğince kendilerince özellikle Ermeni Kilisesi müziği hakkında bilgi aktarabileceklerini söyledi.

Konuk öğretim görevlileri, kendilerine vakit ayırdıkları ve kendilerini teşvik ettiği için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ederken, çalışmalarından birer örneği kendisine takdim ettiler.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/