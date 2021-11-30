PATRİK HAZRETERİ HEMŞERİ DERNEKLERİ BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Geçtiğimiz günlerde, dernek ve spor kulüpleri başkanlarını kabul eden Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, bu kez de, 30 Kasım 2021, Salı, saat 16:00’da, şehrimizde faaliyet gösteren hemşeri derneklerinin başkanlarını Patrikhane’de kabul etti. Görüşmede Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan da hazır bulundu.

Derneklerden bazıları resmi statüye sahipken, bazıları ise fahri bir oluşum olarak, bünyesinde hemşerileri bir araya getirmekteydiler. Görüşmeye Sason Acar Köyü Ermeniler Derneği adına Kevork Fikri Çalış, Malatya Hayder adına Nurhan Gezdirici, Bakırköy Zaralılar Derneği adına Oskiyan Kıymaz, Derik Ermenileri Derneği adına Antranik Yontan, Vakıflıköy Derneği adına Artin Can Baharoğlu, Sason Bitlis Ermenileri Derneği adına Aram Demir, Yozgat Burunkışla Köyü Derneği adına Hovsep Arzuman ve Sivas Ermenileri Derneği adına Sebuh Koçak katıldılar.

Patrik Hazretleri, konukları selamladıktan sonra görüşmenin amacı hakkında konuştu ve tek tek tüm derneklerin faaliyetleri hakkında bilgiler edindi. Hemşeri derneklerini okul derneklerinden ve spor kulüplerinden farklı amaçla hizmet ettiğini hatırlatarak, benzer derneklerin temel amacının dernekler özelinde Anadolu’daki gelenek ve göreneklerle nesiller arasında bir köprü kurmak olduğunu belirtti. Fikir alışverişi esnasında, konuklar gençlere ulaşmakta giderek güçlük çektiklerini belirttiler. Bunun temel nedeni, gençlerin Anadolu’dan İstanbul’a gelmiş bir ailede doğmalarına rağmen, artık kendilerini İstanbullu olarak addetmeleri ve bu nedenden dolayı hemşeri derneğinin amacının kendilerini cezp etmemesiydi. Bu nedenle, onlar faal üyeler bulmakta ve kendilerine yönetim kadrosunda yer vermekte zorlanmaktaydılar.

Derneklerden bazıları, derneğe özel toplantı alanlarının bulunmamasını bir sıkıntı olarak belirttiler. Öte yandan, üyelerini hemşerilik bağıyla bir arada tutmak için çalışmalarını sürdürmekteydiler.

Bu bağlamda, tüm hemşeri derneklerinin çeşitli vesilelerle toplanmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri için ortak bir alan bulmaları ve bu alanda her derneğin ayrı bir toplanma günü belirlenmesi önerildi. Benzer bir uygulamada, tüm gençler bu toplanma alanından faydalanabilir ve kendi katkılarını sunmak için zemin bulabilirlerdi.

Dernekler aynı zamanda maddi yetersizlikten de bahsettiler ve faaliyetlerini dernek aidatı ve gönüllü bağışlar ile sürdürdüklerini hatırlattılar. Öte yandan, pandeminin olumsuz etkisi ne yazık ki bu dernekler üzerinde de şiddetli bir şekilde hissedilmişti.

Patrik Hazretleri, birbirleriyle irtibatta olmalarını ve faaliyetleri hakkında birbirlerini haberdar etmelerini önerdi. Konuklar, kendilerini kabul ederek, şikâyet ve önerileri dinleyen Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler. İlerleyen zamanlarda, yöneticilerin de katılımıyla daha geniş çaplı bir görüşme tertip edilmesi önerildi.

Patrik Hazretleri, katılımları için konuklara teşekkür etti ve ileriki faaliyetlerinde kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/