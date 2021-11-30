“Le Figaro” müdür yardımcısı: “Syunik Ermenistan’dır, Erdoğan bir savaş tetikçisidir”

Fransa’nın prestijli dergisi Le Figaro’nun Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Jean-Christophe Busson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan’ın Aşkabat kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİT) Zirvesi sırasında Twitter hesabından yaptığı açıklamaları yorumladı.

Jean-Christophe Busson, “Erdoğan’ın Aşkabat’ta (Türkmenistan) Türkçe konuşan ülkeleri Azerbaycan’ı Zengezur koridoru talebinde tam olarak destekleme çağrısı yeni, endişe verici emperyalist zihniyetiyle yapılan bir konuşmadır” dedi.

Le Figaro’nun Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı paylaşımında şu ifadelere de yer verdi: “Syunik Ermenistan’dır. Erdoğan bir savaş tetikçisidir.”

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (OECD) 15. Zirvesi, Türkmenistan’ın OECD başkanlığı çerçevesinde 28 Kasım Pazar günü Aşkabat’ta gerçekleştirildi.

ERMENİ HABER AJANSI