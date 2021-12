İngiliz medyasında Müslümanlarla ilgili haberler İslamofobik ifadelerle dolu

Hasan Esen İngiltere Müslüman Konseyi’nin (MCB) raporunda, İngiliz medyasının, Müslümanlar ve İslam’la ilgili haberlerinde “yanlış bilgi, genellemeler ve İslamofobik ifadeler” kullandığı belirtildi. MCB’ye bağlı Medya İzleme Merkezi’nin hazırladığı raporda, Ekim 2018-Eylül 2019 arasında 48 binden fazla makale ve 5 bin 500 TV haberi bandı analiz edildi. “İngiliz Medyasının Müslümanlar ve İslam’la İlgili Yayını (2018-2020)” başlıklı raporda, Müslümanlarla veya İslam’la ilgili makalelerin neredeyse yüzde 60’ının ve televizyon haberlerinin de yüzde 47’sinin olumsuz olduğu belirtildi. Raporda, 5 makaleden en az 1’inde terörizm veya aşırılığa odaklanıldığı; din, terörizm, aşırılık başlıkları altında Müslümanlara ve İslam’a karşı büyük bir önyargı sergilendiği ifade edildi. Müslümanların yanlış tanıtıldığı, karalandığı ve iftiraya uğradığı kaydedilen raporda, bu nedenlerle tazminat ödenen ve kamuoyundan özür dileyen 10 vakaya özellikle yer verildi. Müslümanları hedef alan gazetelerin adları

The Spectator, Daily Mail Australia, Mail on Sunday, Christian Today ve Jewish Chronicle gazetelerinin, özellikle Müslümanları veya İslam’ı düşmanca ele aldığı tespit edildi. Müslüman inanç veya davranışlarına karşı önyargılı yaklaşan, bunları genelleştiren veya bunların yanlış tanıtıldığı makalelerin büyük bir bölümünün, sağ ve dini yayınlar tarafından yapıldığı not edildi. Örnek olarak, Times gazetesinin “Hristiyan çocukların bakımı için Müslüman ailelere verildiğine” dair haberinde Müslümanlara ve Müslümanların kurduğu kurumlara iftira atıldığına yer verildi. Jewish Chronicle, Telegraph ve Mail on Sunday gazetelerin de, yayınları nedeniyle tazminat ödemek zorunda kaldığı vurgulandı. Raporun televizyon haberlerine ilişkin bölümünde de, ulusal kanalların bölgesel olanlara oranla Müslümanlara karşı daha önyargılı olduğu belirlendi. Ayrıca, sağ görüşlü uzmanların Müslümanlara karşı yalan bilgi yaymak dahil genellemeler yaptığı birçok durumda karşıt görüşlere yer verilmediği kaydedildi. “Adil bir şekilde yapılmasını bekliyoruz”

Medya İzleme Merkezi Direktörü Rizwana Hamid, konuya ilişkin açıklamasında, raporda herhangi bir yayın kuruluşu ve gazetecinin suçlanmasının amaçlanmadığını belirterek, ancak endüstrinin Müslümanlar ve İslam söz konusu olduğunda işlerin doğru gitmediğini kabul etmesinin zamanının geldiğini belirtti. Raporun yazarı Faysal Hanif ise, “Müslümanlar ve İslam, gerektiğinde eleştiri veya sorgulanmadan muaf tutulmamalı. Ancak bunun, klişelere ve genellemelere başvurulmadan adil bir şekilde ve gereken özenle yapılmasını bekliyoruz.” dedi. AA