Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı açtığı davayla ilgili karar 7 Aralık’ta açıklanacak

BM Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı açtığı davayla ilgili kararını 7 Aralık’ta açıklayacak.

Mahkemenin resmi sayfasından yapılan açıklamada “Duruşma Lahey saatiyle 15.00’te yapılacak ve mahkeme başkanı kararı açıklayacak” ifadelerine yer verildi.

Oturum büyük salonda yapılacaktır. Duruşmayı diplomatik misyon mensupları, medya ve kamuoyu canlı olarak takip edebilecek.

Ermenistan, “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi” ihlal ettiği gerekçesiyle Lahey Mahkemesi’ne başvurdu. Aynı zamanda, Ermenistan mahkemeden ganimet parkının kapatılması, savaş esirlerinin ve tutuklu sivillerin iadesi de dahil olmak üzere bir çok konuda acil önlem uygulamasını istedi.

Ermenistan’ın AİHM temsilcisi Yeğişe Kirakosyan, “Dava ile Ermenistan, etnik Ermenilere karşı işlenen vahşet ve nefret döngüsünü engellemeye çalışıyor. Ermenistan, etnik Ermenilerin haklarını korumaya çalışıyor” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI