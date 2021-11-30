Ermeni boksörler, Gürcistan’da 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Genç Ermeni boksörler, Gürcistan’ın Kutaisi kentinde düzenlenen Dünya ve Avrupa Şampiyonalarını birçok kez kazanan Akaki Kakauridze adlı turnuvada 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Ermenistan Boks Federasyonu’ndan edinilen bilgiye göre Tumas Tovmasyan (51 kg), Gor Azizyan (54 kg), Manvel Petrosyan (57 kg) ve Albert Harutyunyan (süper ağır sıklet) podyumun zirvesinde yer aldı.

Arman Miskaryan (63,5 kg), Robert Yengibaryan (67 kg) ve Garik Antanosyan (71 kg) gümüş madalya kazanırken, Gor Beglaryan ve Ares Hakobyan üçüncü oldu.

ERMENİ HABER AJANSI