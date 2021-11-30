Azerbaycan güçleri, Ermenistan’ın İşkhanasar istikametinden geri çekildi

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İşkhanasar istikametinde Ermenistan’ın egemen topraklarından geri çekildi.

Bunu İşkhanasar Köyü Muhtarı Marat Petrosyan, Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Petrosyan, Azerbaycan güçlerinin, daha önce Sovyet Azerbaycan sınırının geçtiği topraklara çekildiğini belirtti.

Muhtar, “Şu anda diğer yönlerden çekilme hakkında bir bilgi yok. Azerbaycan ordusunun geri çekilmesiyle sonuçlanan anlaşmanın ne olduğu bilinmiyor.” ifade etti.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 12 Mayıs 2021 tarihinden beri Ermenistan’ın Syunik İdari Bölgesine sızıp 3 km ilerlediler ve Ermenistan egemen toprağını işgal ettiler.

ERMENİ HABER AJANSI