ALTIMERMER KADINLAR KOLU’NUN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 30 Kasım 2021, Salı, Kilise Din Görevlisi Peder Zohrab Civanyan önderliğideki Altımermer Surp Hagop Kilisesi Kadınlar Kolu’nu Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler, Surp Hagop Kilisesi’nin yıllık kutlamalarının bu yıl 18-19 Aralık 2021, hafta sonu gerçekleşeceğini belirttiler. Gerçekleşecek törenler öncesinde Patrik Hazretleri’nin himayesini dilediler. Kilisede yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgiler sundular.

Patrik Hazretleri, Altımermer Kilisesi’ni iyi bir şekilde gözeten hanımların çalışmalarını takdir etti. Bu bağlamda, S. Hagop Yortusu’nda gerçekleşecek törenlere riyaset edeceğini belirtti. Bu vesileyle, kilise yararına yürütecekleri çalışmalar için ziyaretçilere başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/