Almanya’da ‘Ezidilere karşı işlenen soykırımda’ yargılanan ilk IŞİD’li suçlu bulundu

Almanya’nın Frankfurt kentinde soykırım suçlamasıyla yargılanan IŞİD üyesi Taha el C. davasında karar verildi. Taha el C. ömür boyu haşse mahkum edildi.

Irak vatandaşı 29 yaşındaki Taha el C. isimli şahıs, Alman federal savcılar tarafından Ezidilere karşı soykırım işlemekten suçlu bulundu. Zanlı, ‘Ezidilere karşı işlenen soykırımda’ Almanya’da yargılanan ilk kişi olma özelliğini taşıyor.

IŞİD, Irak ve Suriye’nin bir bölümünü kontrolünde tuttuğu sırada Irak’ın kuzeyinde yaşayan Ezidi azınlığa mensup 10 bin kadar erkeği katletmiş, 7 bin kadın ve kız çocuğunu da köleleştirmişti.

Alman savcılar, eski IŞİD üyesi Taha el C.’nin 2015’te Irak’ta Ezidi bir kızı ve annesini köleleştirdiğini, ardından 5 yaşındaki çocuğa işkence ederek öldürmekle suçluyordu. Terör örgütü üyeliği, soykırım, insanlığa karşı suçlar, cinayet ve insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Taha el C’nin ilk duruşması nisan 2020’de başlamıştı.

5 yaşındaki çocuk ve annesi Taha el C’nin IŞİD üyesi Alman asıllı eşiyle beraber aynı evde yaşıyordu.

Taha’nın IŞİD üyesi eşi Jennifer W., Ekim ayının sonunda diğer şeylerin yanı sıra yurtdışında terör örgütüne üyelik, insanlığa karşı suçlar, ölümle sonuçlanan köleliği sürdürmek ve cinayete teşebbüste suç ortaklığı yapmaktan on yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Taha’nın soykırım işlemekten suçlu bulunmasıyla ilk kez bir mahkeme, IŞİD’in Ezidilere karşı işlediği suçların soykırım olduğuna hükmetmiş oldu.

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