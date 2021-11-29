UNESCO, Ermenistan’ın başvurusunu onayladı

Büyük ortaçağ Ermeni düşünürü, şair, ilahiyatçı, müzikologu, bestecisi Nerses Şnorhali’nin ölümünün 850’inci yıldönümünü UNESCO Genel Kurulu’nun iki yıllık 2022-2023 için düzenlenen 41. oturumunda “UNESCO 2022-23 Ünlü Şahsi- yetler-Önemli Olaylar Takvimi”ne alınmıştır.

Ermenistan El yazmalar enstitüsü Matenadaran’dan aktarılan bilgilere göre bu kararın kabul etmesi Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından desteklendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/29/UNESCO-Ermenistan/220886