Rusya’da SSCB Mareşali Hovhannes Bağramyanʹın anıtı açılacak

Güney Askeri Bölgesi basın servisinin bildirdiğine göre, Rostov-na-Donu 22 Nolu Okulunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Mareşali, SSCB Kahramanı Hovhannes (İvan) Bağramyanʹın anıtı açılacak.

Anıtın resmi açılış töreni, Baghramyan’ın doğum gününde 2 Aralık’ta bu okulun bahçesinde olacak.

Açılış törenine Güney Askeri Bölge görevlileri, şeref kıtası, yönetim kadrosu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Hovhannes (İvan) Bağramyan kimdir?

Efsanevi Ermeni komutan, SSCB Kahramanı, SSCB Mareşali ve Savunama Bakan Yardımcısı Hovhannes Bağramyan (Rusça: IvanBagramyan) Aralık 1897, Elizavetpol Reyonun Çaldaklı köyünde dünyaya gelmiş.- 21 Eylül 1982, Moskova), kahraman SSCB’li asker, Sovyetler Birliği Mareşali.

Slav olmayıp cephe komutanlığı yapan ilk Sovyet generali oldu. Slav olmayan milletler arasında en yüksek oranda yer bulan Ermenilerin birçok komutanından biriydi. Diğer komutanlardan farklı olarak 1944 yılına kadar Sovyetler Birliği Komünist Partisi’ne üye olmamıştı. II. Dünya Savaşı sonrasında Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentoları olan Yüksek Sovyet üyeliklerinde bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/29/Rostov-na-Doni-SSCB-Mareşali-Bağramyan/220893