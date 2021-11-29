Rus flüt virtüözü Vodovozova, Türkiye’de Haçaturyan’ın keman konçertosu ile sahneye çıktı

Rus flüt virtüözü Vodovozova, Terje Mikkelsen şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Aram Haçaturyan’ın ‘Re minör Konçertosu’ ile müzikseverlerle buluştu.

Tatar asıllı Rus flüt virtüözü Aliya Vodovozova, Terje Mikkelsen şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Ermeni besteci Aram Haçaturyan’ın flüt ve orkestra için uyarlanmış ‘Re minör Konçertosu’ ile müzikseverlerle buluştu.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin karmaşık tarihine rağmen müziğin siyasetin dışında olduğu vurgusuyla orkestraya Aram Haçaturyan’ın bu konçertosunu çalmalarını önerdiğine dikkat çeken Vodovozova, Sputnik’e demecinde şunları söyledi:

“Bu parçayı çok seviyorum, Aleksandr Sladkovskiy şefliğindeki Tataristan Devlet Senfoni Orkestrası ile daha önce onu çalmıştım ve müziğin siyasetin dışında olduğunu bir kez daha kanıtlamak üzere Türkiye’de çalmayı çok istedim.”

Sputnik’e konuşan Norveçli ünlü şef Terje Mikkelsen ise her defasında üst düzey profesyonellik sergileyen Rus müzisyenlerle sahneye çıkmaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirtti. Mikkelsen, daha önce Çaykovskiy Senfoni Orkestrası ile St. Petersburg Filarmoni Orkestrası’nı yönettiğini ve Rusya Devlet Orkestrası ile Güney Amerika’da turneler düzenlediğini anlattı.

Ünlü şef, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin ‘çok umut verici’ ve ‘iyi bir potansiyele sahip olduklarını’ vurguladı.

Çok başarılı geçen konser, Türk müzikseverler tarafından büyük coşku ile karşılandı.

Sputnik Türkiye