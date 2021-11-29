PEDER ZAVEN BIÇAKÇIYAN RUHANİ KURUL BAŞKANI SEÇİLDİ

Ruhani Kurul’un Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan’ın, uzun süreli rahatsızlığı sonrası vefatı ile boş kalan Ruhani Kurul üyeliğine, Patrik Seçimi vesilesiyle toplanan Delegeler Meclisi’nce yedek üye olan seçilmiş Peder Şahen Ohanyan getirildi.

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde, 29 Kasım 2021, Pazartesi günü toplanan Ruhani Kurul toplantısında, öncelikli olarak Merhum Başrahip Tatul Anuşyan duayla anıldı. Sonrasında gerçekleşen seçim esnasında, Ruhani Kurul üyelerinden Peder Zaven Bıçakçıyan Ruhani Kurul Başkanı olarak seçildi. Öte yandan, Kurul’un sekretaryası görevlerine şu şekilde devam etmektedir: Kd. Peder Krikor Damadyan (II. Başkan), Kd. Peder Goryun Fenerciyan (Sekreter) ve Peder Şirvan Mürzyan (II. Sekreter).

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/