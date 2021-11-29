PATRİK HAZRETLERİ PAPA FRANCİS HAZRETLERİ’NİN TEMSİLCİSİ KARDİNAL KURT KOCH’U PATRİKHANE’DE KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 29 Kasım 2021, Pazartesi, saat 09:00’da, Papalık Hristiyanlararası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Kurt Koch’u Patrikhane’de kabul etti. Saygıdeğer Kardinal’e Kurul Sekreteri Mons. Brian Farrell, Yardımcı Sekreter Mons. Andrea Palmieri, Vatikan’ın Türkiye Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Mons. Walter Erbi refakat etmekteydi. Vatikan Delegasyonu’na Rum Patrikliği’nden Peder Nigotimos da eşlik etmekteydi.

Kardinal Koch’un başkanlık ettiği Vatikan Delegasyonu, Rum Patrikliği’nin kuruluş yıldönümü olan Aziz Antreas Yortusu’na katılmak üzere İstanbul’da bulunmaktaydı.

Saygıdeğer konuklar, Patrikhane’de Üstrahip Yeğişe Uçkunyan, Rahip Hovagim Serovpyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, Kd. Peder Drtad Uzunyan ve Peder Şirvan Mürzyan tarafından karşılandılar. Sıcak bir ortamda geçen görüşme esnasında, Patrik Hazretleri ve konuklar kiliselerarası ilişkiler ve başta pandeminin neden olduğu olumsuz gelişmeler olmak üzere dünyayı üzen konular hakkında sohbet ettiler.

Patrik Hazretleri, görüşmenin bir anısı olarak Kardinal Koch’a el işinden yapılmış ahşap bir Haçkar takdim etti. Daha sonra, konuklar, Patrik Hazretleri ve ruhanilerle birlikte Patrikliğin Patrik Hovhannes Golod Koleksiyonu’nu ziyaret ettiler ve memnuniyetlerini belirterek Patrikhane’den ayrıldılar.

Öte yandan, 28 Kasım, Pazar, saat 20:00’de, Kadasetli Patrik Hazretleri, Kd. Peder Drtad Uzunyan’ın refakatinde, Kardinal Koch tarafından Rum Patriği Kadasetli Patrik Bartholomeos Hazretleri onuruna Grand Hyatt Otel’de düzenlenen resepsiyona katıldı. Geceye, Rum Ortodoks ve Katolik Kiliseleri’nin delegasyonlarının yanı sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Önderi Başepiskopos Levon Zekiyan, Süryani Katolik Korepiskoposu Monsenyör Orhan Çanlı, Keldani Kilisesi İstanbul Patrik Vekili adına Rahip Remzi Diril de katıldılar.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/