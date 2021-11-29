İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası Yeniden İbadete Açıldı

30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası 27 Kasım 2021 Cumartesi tarihinde saat 17:00’de yeniden ibadete açıldı.

İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec tarafından yönetilen görkemli törende imanlılar topluluğu tüm kiliseyi doldurdu. İzmir Emekli Başepiskoposu ve akabinde İstanbul Havarisel Yöneticisi olan Monsenyör Lorenzo Piretto ve Vatikan’ın Türkiye Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Monsenyör Walter Erbi de törene eşlik ettiler.

İzmir Rum Ortodoks Metropoliti Bartholomeos Samaras’ın temsilcisi Archimandrit Polycarpos, İzmir Aya Fotini Rum Ortodoks Kilisesi’nin Papazı Atanasios, Diyakon Andreas ve Rum cemaatinin birkaç üyesi ve onların başında olan Teodora Hacudi, Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposu adına Başrahip Vartan Kirakos Kazanjian, İzmir Anglikan Kilisesi’nin Rahibi James Buxton, Aziz Yuhanna Katedrali’nin Rektörü Peder Ugo de Rosa, İzmir Başepiskoposluğu’nun Şansölyesi Peder Alessandro Amprino, İzmir’den, İstanbul’dan farklı kiliselerin rahipleri, rahibeler ve laikler ve de İtalya’dan gelen birkaç rahip bu özel güne katıldılar.

İzmir İtalyan Konsolosu Valerio Giorgio, Vatikan’ın Türkiye Büyükelçiliği’nin Sekreteri Roberto Giobbi, Katedralin restorasyon işlerini yapan Yapı-Taş İnşaat Yetkilisi Nafiz Cebecioğlu, Tiselsan Restorasyon ve Kalemişleri Şirketi Yetkilisi Birol Narin ve çalışma arkadaşları da törende yer aldılar.

Katedralin sekreteri Mesut Bey törenin programını açıklandıktan sonra ilk bölümde açılış konuşması Peder Ugo tarafından yapıldı. Ardından, Nafiz Cebecioğlu ve Birol Narin çalışmaları hakkında hem açıklama hem de slayt gösterisi ile bir sunum gerçekleştirdiler.

Sonra Monenyör Martin, Peder Ugo ve şirket temsilcisi iki konuşmacı Katedral’in kapılarına gittiler, orada İzmir Başepiskoposu Bazilika’nın yeniden açılışı onuruna bir hatıra kitabesini tüm katılımcıların önünde açtı.

Bu kısım bittikten sonra Noel Hazırlık Devresi’nin ilk pazar günü görkemli Kutsal Ayini’ne başlandı.

Peygamber Yeremya’nın Kitabı’ndan ve Aziz Pavlus’un Selaniklilere Birinci Mektubu’ndan Sözler okunduktan sonra, İzmir Başepiskoposluğu’nun diyakonu Nikola İncil’in Aziz Luka tarafından yazılan sözlerini okudu.

Mgr Martin Kmetec, vaazına şu cümlelerle başladı : “Depremler ve Pandemi topluluğumuzu birbirinden ayırmış olsa da bugün yine tekrardan umut ve neşeyle bir araya geliyoruz…Biz, geçtiğimiz yıl bu depremde büyük hasar gören bu Katedrale geri döndük. Bugün bizler İsrail’in sürgünden geri dönerek tekrar toplanan halkı gibiyiz. Onlar döndüklerinde, kendileri için Allah’ın varlığının kutsal yeri olan tapınağın temelinde buluşmuşlardır.

Advent Döneminin bu ilk pazarında bizi Yeruşalim’in düşüşünden önceki zamana, çaresizlik ve umut arasındaki zamana götüren Peygamber Yeremya’nın sözlerini dinledik… Diliyorum ki bu ev Allah’ın varlığının devam ettiği, Allah’ın lütfuyla topluluğunun oluştuğu ve güçlendiği bir yer olsun. Diliyorum ki bu ev, içinde yaşadığımız Advent döneminde umudumuzun yeri olsun.”

Ayin bitiminde öncelikle Monsenyör Martin, katılımcılara teker teker görevlerine göre, ardından cemaat üyelerine teşekkür etti. Sonra Vatikan’ın Türkiye Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Monsenyör Walter Erbi’ye söz verildi. Bu vesileyle İzmir’de tekrar bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile – depremden iki hafta önce katedralde kendisi ayin yaptı – getirdikten sonra, Papa Françesko’nun P. Ugo’ya hitaben yazdığı mektubu gösterip okudu.

Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası Rektörü Peder Ugo, 1 Kasım 2021 tarihinde Papa Hazretleri’ne bir mektup yazarak Katedralin açılışı ile ilgili bilgi verip onu açılışa davet etti. Papa Hazretleri, kendi ıslak imzasıyla cevap gönderdiği bu mektupta, bu özel gün için mutluluk duyduğunu belirtti ve Kilise’nin bu topraklarda özellikle yardıma muhtaç insanlara göstermiş olduğu sevecenlik ve yardımseverlik için cesaretlendirdi. Okumasından sonra müşteşar bu çok özel mektubu Peder Ugo’ya verdi.

Ayin’e İzmir cemaati gönüllülerinden oluşan koro ilahiler söyleyerek ve Serkan Bey org çalarak renk kattılar ve her şey bittikten sonra cemaate bahçede ikram verildi. (SAT-7 TÜRK/İZMİR-Nathalie Ritzmann)

https://haber.sat7turk.com/izmir-aziz-yuhanna-katedral-bazilikasi-yeniden-ibadete-acildi/