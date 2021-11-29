İngiliz yönetmenin Karabağ savaşını anlatan belgeseli, Oscar’a aday

İngiliz film yönetmeni Emile Ghessen’in 44 gün Karabağ savaşını anlatan “45 gün: Bir ulus için mücadele” adlı belgeseli en iyi belgesel dalında Oscar’a aday gösterildi.

Ghessen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Film, 2020 sonbaharında, İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı geniş çaplı saldırı sırada çekildi.

Filmin özetinde şu ifadelere yer verildi: “Savaş sırasında yayınlanan dezenformasyonu ve dünya medyasında haberlerin yeterince yer almadığını fark eden Emil, bölgeyi dolaşıp savaşmak için silaha sarılmış bölgedeki sakinlerler konuştu. Bu onların hikayesidir.”

En iyi belgesel dalında, Oscar’a toplam 138 film aday gösterildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/29/Karabağ-Oscar/220830