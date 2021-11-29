Henrikh Mkhitaryan Roma-Torino maçının en iyi oyuncusu tanındı (Video)

Ermenistan Milli futbol takımının kaptanı ve Roma’nın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, Whoscored.com sıralamasında İtalya şampiyonası 14’üncü turunda gerçekleşen Roma – Torino maçının en iyi oyuncusu olarak kabul edildi.

Mkhitaryan oylamada en yüksek puanı aldı – 8․0. İkinci sırada ise Mkhitaryan’ın verdiği pası ardından maçın tek golünü atan Roma’nın İngiliz oyuncusu Temi Abraham yer aldı 7.5 puanla.

14’üncü turdan sonra Roman 25 puanla 5’inci, Torino ise 17 puanla 13’üncü sırada yer alıyorlar.

İşte İtalya Şampiyonası 14’üncü turunun

Roma – Torino 1: 0 karşılaşması (video)

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ERMENİ HABER AJANSI