Ermeni Soykırımı tasarısı Avustralya Temsilciler Meclisi’nde görüşülecek

Avustralya Temsilciler Meclisi’nde ilk kez 29 Kasım’da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni, Süryani ve Rumlara karşı işlenen soykırımları tanımaya çağıran bir karar tasarısı görüşülecek.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) bildirdiğine göre milletvekili Trent Zimmerman’ın sunduğu karar tasarısı, Avustralya Hükümeti’ni, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915-1923 Ermeni, Rum ve diğer Hıristiyan azınlıklara karşı işlenen soykırımı tanıyarak 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne bağlı kalmaya çağırıyor.

Konuşmacıların çoğu kararı desteklerse, Temsilciler Meclisi, hükümeti halkın iradesini uygulamaya ve Ermeni, Süryani ve Rum soykırımlarını tanımaya çağıracak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/29/Avustralya-Ermeni-Soykırımı-Türkiye/220845