Avustralya Hükümeti’ni Ermeni Soykırımı’nı tanımaya çağıran kararı Temsilciler Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi

Avustralya Temsilciler Meclisi, hükümeti Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915-1923 yılları arasında Ermeniler, Asuriler ve Rumlara karşı yapılan soykırımı tanımaya çağıran kararı oybirliğiyle kabul etti.

Bu konuda açıklamada bulunan Avustralya Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Hayk Kayseryan, “Temsilciler Meclisi diyeceğini dedi. Avustralya Parlamentosu’ndaki en büyük ve en temsili yasama organı, oybirliğiyle hükümete Ermeni, Asuri ve Rumlara karşı yapılan soykırımları tanıma çağrısında bulundu. Bu oybirliğiyle alınan tutum, Türkiye’nin Avustralya’nın dış politikasına müdahalesini istisna etmekte ve Başbakanımız ile Avustralya Hükümeti’ni seçilmiş temsilcilerin yanında olmaya ve soykırımı soykırım olarak adlandırmaya çağırmaktadır” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/29/Avustralya-Temsilciler-Meclisi/220887