Adam Schiff: “Tüm Ermeni esirler evlerine dönene kadar içim rahat etmez”

ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Kongre’nin Ermeni sorunları komisyonunun başkan yardımcısı Adam Schiff (Demokrat Partisi, California), şu anda Ermenistan ve Artsakh’ta binlerce insanın komşularından gelen tehlike ve sürekli tehdit altında yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Schiff “Şu anda Ermenistan ve Artsakh’ta binlerce insan komşularından gelen tehlike ve sürekli tehdit altında yaşamaya devam ediyor. Aynı zamanda öldürülen, yakalanan, sınır dışı edilen, işkence gören veya yasadışı bir şekilde tutuklanan sayısız aile üyesi, komşuları ve sevdiklerinin yasını tutuyor. Kongre Ermeni Grubu Başkan Yardımcısı olarak, tüm esirleri eve gönderene, mülteciler evlerine dönene ve bölgeye kalıcı ve adil barış getirene kadar içim rahat etmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’da, Artsakh’ta demokrasiyi desteklemek ve güçlendirmek, Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan halkları arasındaki bağları derinleştirmek için Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ile işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

Schiff, “Ben hep Ermenistan ve Artsakh halkının yanında olacağım” dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/29/Adam-Schiff-Ermeni-esir-Azerbaycan/220871