Hanuka Bayramı’na özel yağlı yiyeceklerin hikayesi

Yahudilerin Hanuka Bayramı boyunca yağlı yiyecek tüketmelerinin ardında bir mucizeye olan inançları yatıyor.

Yahudilerin Hanuka Bayramı boyunca yağlı yiyecek tüketmelerinin ardında bir mucizeye olan inançları yatıyor. Hanuka Bayramı’nın hikayesinin en can alıcı noktalarından biri, Yeruşalayim’de bulunan Bet-Amikdaş’da gerçekleşen savaşın ardından kalan sadece bir gün mumların yanması için yetecek yağın mucizevi bir şekilde bir yerine sekiz gün yeterek, mumları sekiz gün yanmasını sağlamasıdır.

Bu mucizeyi anmak ve geçmişle bağlarını güçlü tutmak için Sufganiyot gibi geleneksel lezzetlere yönelen Yahudiler, Işık Festivali olarak da bilinen bayram kapsamında çeşitli kutlama törenleri gerçekleştiriyor.

Hannukah olarak da bilinen Hanuka Bayramı her yıl belirli tarihlerde Yahudiler tarafından kutlanmaya devam ediyor.

HANUKA BAYRAMI NEDİR?

Hanuka Seleukos İmparatorluğu’na karşı yapılan Makkabeyan İsyanı sırasında Kudüs’teki İkinci Tapınağın yeniden adanması anısına düzenlenen bir Yahudi festivalidir. Işık Festivali olarak da bilinir.

İbrani takvimine göre Kislev’in 25. gününden başlayarak sekiz gün sekiz gece boyunca sürer. Gregoryen takvimine göre en erken Kasım sonunda, en geç ise Aralık ortalarında meydana gelir. Festival, menora (veya hanukkiah) adı verilen dokuz dallı bir şamdanın mumlarının yakılmasıyla başlar. Bir dal tipik olarak diğerlerinin üstüne veya altına yerleştirilir ve bir mum, diğer sekiz mumun yakılması için kullanılır. Bu özel muma şamaş (İbranice: שַׁמָּשׁ‎, lit. ‘görevli’) denir.

Hanuka sözcüğü İbranice “adama, ithaf etmek” anlamlarına gelir. Bu bayram, Gregoryen takvimiyle Aralık, Kasım sonu ya da çok ender olarak Ocak başına denk gelir.

Festival, Hanukiya adı verilen, Menora’ya benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanılır. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam eder. Hanukiya’nın ortasındaki, diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş (שמש‎, lit. ‘Görevli’) ismi verilir ve bu kol her gün yanar

BİR HANUKA TATLISI: SUFGANİYOT

Malzemeler: 3 bardak un, 2 yumurta, ½ paket kuru maya, 1 paket vanilya, ¼ bardak şeker, 50 gr tereyağı, ½ çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı rendelenmiş limon (portakal) kabuğu, 1 tutam tuz, reçel, kızartmak için sıvı yağ, pudra şekeri, tarçın

Fotoğraf: Martha Stewart

YapılışI:

Maya, su, şeker, ve vanilya karıştırınız. En az 10 dakika maya tutana kadar bekleyiniz. Geniş bir kapta un ve yumurtayı karıştırınız. Daha sonra mayanın bulunduğu kaseye, tuz, küçük parçalar halinde kesilmiş tereyağı, su ve limon kabuklarını ekleyerek karıştırınız. İki kasedeki malzemeleri birleştirip, hamur pürüzsüzleşene kadar yoğurunuz. Hamurun üzerini örtüp 45 dakika – 2 saat boyunca 25-30 derecede dinlendirin. Sonra tekrar 5 dakika boyunca yoğurunuz. Küçük hamur parçalarını alarak yuvarlayınız ve top şekline getiriniz. Bu toplar klasik donut boyutlarında olabilirler. Bu toplarını 15 dakika dinlendiriniz. Bu süreçte topların hacimleri artacaktır. Orta ateşte yağı kızdırınız. Yavaş yavaş hamur toplarınızın her iki tarafını da hafif kahverengileşene kadar kızartınız. Bu hamur toplarına piştikten sonra reçel, çikolata veya başkaca bir şeyi topların içeriisne enjekte ediniz. Üzerlerine pudra şekeri ve tarçın serperek servis ediniz.

Hamurun içerisine yarım bardak süt koymayı tercih edebileceğiniz gibi, limon veya portakal kabuğu koymamayı da tercih edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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