Danimarka Türkiye’den işçi alımı yapıyor! Farklı mesleklerden binlerce personel alımı: En düşük maaş 5 bin 376 Euro (75 bin 586 lira)

Kuzey Avrupa’nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan Danimarka çok önemli bir çağrı yaptı ve personel alımı yapılacağını belirtti. Bu doğrultuda ülke genelinde personel alımı yapılacak. Danimarka tarafından yapılan açıklamada nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtilerek boş kadroların doldurulması için dış kaynaktan personel alımı yapılıyor. Danimarka’nın Türkiye’den personel alımı yapacak olması oldukça dikkat çekti. Bu ülke aynı zamanda huzurlu bir sosyoekonomik ortamda uzun yıllar yaşama fırsatı tanırken Türk vatandaşları da hangi meslek gruplarında işe girebileceklerini araştırmaya başladılar. İş başvurularının nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılırken maaş tutarı da oldukça dikkat çekti.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER

Danimarka tarafından alım yapılacak olan meslekler ise şöyle paylaşıldı:

Bölüm başkanı, satış müdürü, genel müdür

Biyolog, makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi

Doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti

Yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı

Denetçi, muhasebe kontrolörü

BT mimarı, BT mühendisi, BT proje lideri, programcı ve sistem geliştiricisi

Hukuk görevlisi, kütüphaneci, psikolog

Bina teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, tesisatçı, operasyon ve üretim müdürü

Çevre teknisyeni

Hesap yöneticisi, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter, yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı

Kilise memuru, çiçek dekoratörü

Muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru

Kuaför, sosyal ve sağlık hizmetleri asistanı

Peyzaj bahçıvanı, bahçıvan

Duvar ustası, marangoz, tesisatçı

Kaporta metal işçisi, demirci, sac metal işçisi, demir ve metal servis teknisyeni, endüstriyel teknisyen, CNC operatörü, mekanik

Elektrikçi, elektrik müteahhidi, tamirci

Kasap, fırıncı, usta fırıncı, şef

BAŞVURU DETAYLARI

Danimarka işçi alımı için net bir başvuru formu bulunmuyor. Vatandaşlar ülkedeki firmaları ve şirketler ile iletişime geçerek belirli açık kadrolar için başvuru yapabilir. Yabancı dil biliyor olmanız ise ön plana çıkmanızı sağlayacaktır. Ülke genelindeki şirketlerin iş ilanlarını araştırabilirsiniz.

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

İşe alınacak olan vatandaşlar ise Danimarka’da geçerli olan asgari ücretten faydalanacak. En düşük maaş asgari ücret olacak ve mesleklere göre bu tutar artacak. Bu kapsamda işe girecek olan vatandaşlar 5 bin 376 Euro maaş alacak. Bu maaş en düşük tutar olacak. Bu doğrultuda alacağınız en düşük maaş ise 55bin 586 lira olacak.

https://www.kamupersoneli.net/241937/danimarka-turkiyeden-isci-alimi-yapiyor-farkli-mesleklerden-binlerce-personel-alimi-en-dusuk-maas-5-bin-376-euro-75-bin-586-lira/