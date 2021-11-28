Antik yapı etrafında detektör ile arama yaparken yakalandılar

Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Bizans Manastırı çevresinde detektör ile arama yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konyaaltı ilçesi Doyran mahallesi Karabelen mevkii Bizans Manastırı çevresinde 27 Kasım Cumartesi günü izinsiz kazı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Konyaaltı İstihbarat Kısmı ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, U.Y. M.A. ve F.K. isimli şüpheliler bölgede detektör ile arama yaparken suçüstü yakalandı. 3 şüpheli,- ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hürriyet Gazetesi