Yeşiller’de Cem krizi

BAKANLIK SÖZÜ VERMİŞLER

KOALİSYON müzakerelerinde bilgi sızmaması için dikkat eden Yeşiller Partisi’nde, Cem Özdemir’in Tarım Bakanı olarak öngörülmesi sıkıntı yarattı. Özdemir gibi partinin “gerçekçi kanadı”ndan olan Yeşiller eşgenel başkanları Robert Habeck ve Annalena Baerbock’un Özdemir’e bakanlık sözü vermesi partiyi karıştırdı. Partinin “sol kanadı”ndaki siyasiler, ateş püskürdü.

PARTİDE KAVGA ÇIKTI

ÖZDEMİR’İN sol kanada dahil olan Anton Hofreiter’in yerine bakan yapılması tepki çekti. Parti, elde edilen 5 bakanlığa “gerçekçi”, “sol kanat” ve kadın-erkek kriterlerine göre isimler belirleyecekti. Ancak Özdemir’e parti liderlerinin aylar öncesinden söz verdiği ortaya çıktı. Habeck ve Baerbock’un Özdemir’i bakan olarak kabul ettirmesi, sol kanatta rahatsızlığa neden oldu.

YÜZDE 40 OYLA KAZANDI SEVİNEMEDİK

CEM Özdemir’in bakan olması, Almanya’da yaşayan Türk toplumu tarafından sevinçle karşılanmadı. Özdemir’in sürekli, düşmanlığa varan Türkiye karşıtı açıklamaları, bakan seçilmesinden dolayı Türklerin mutlu olmasını engelliyor. Öte yandan, yıllardır Türkiye düşmanlığından beslenerek siyasi kariyer yapan Claudia Roth da Kültür Bakanlığı Müsteşarı oldu. Roth aynı zamanda medya siyasetinden de sorumlu olacak.

KENDİSİNDEN SOĞUTTU

ÖZDEMİR’İN bakan olması aslında göçün 60. yılında ülkedeki Türk toplumunun geldiği noktayı göstermek açısından önemli bir gelişme. Ama Cem Özdemir’in son yıllarda ortaya koyduğu Türkiye düşmanlığı ise Almanya’daki Türk toplumunu kendisinden soğuttu. Türkiye konusunda yersiz ve kışkırtıcı açıklamalar yapan Özdemir şimdi Tarım Bakanı bile olsa, bir şekilde Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u etkilemeye çalışacak.

TÜRK AMA TÜRKİYE KARŞITI

Osman Kavala meselesine müdahil oldu. Türkiye’nin içişlerine karışıp yaptırım uygulanmasını istedi.

Antisemitizmi Türk derneklerinin kışkırttığını söyledi. Hedef gösterip “Nefreti buralara transfer ediyorlar” dedi.

Fransa’da gerçekleşen terör saldırısını Türkiye’ye mal etmeye kalkıştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Avrupa’da terörü teşvik etme iftirası attı.

Türkiye’ye soykırım iftirası attı, Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağını savundu. Siyasetten silinme noktasına geldiğinde tek tutunacak dal olarak Türkiye karşıtlığını gördü.

FETÖ’cülerin Almanya’daki en büyük savunucusu oldu. PKK terör örgütü elebaşının fotoğrafı altında konuşma gerçekleştirdi.

Almanya’nın Türkiye’yi dinlediğinin ortaya çıktığı zaman, “Dinlenmesi şaşırtıcı değil. Aksi sorumsuzluk olurdu” diye absürt bir açıklama yaptı.

Türkleri, “liberal demokrasiyi reddeden kesim” olarak nitelendirdi, ırkçı parti AfD’nin sempatizanlarına benzetti.

Sabah Gazetesi