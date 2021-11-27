PATRİK HAZRETLERİ BEYKOZ KİLİSESİ’NİN YILLIK KUTLAMALARINA RİYASET ETTİ

Beykoz S. Nigoğayos Kilisesi’nin yıllık kutlamaları, 27 Kasım 2021, Cumartesi, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde gerçekleşti. Törenlerde, Rahip Şınorhk Donikyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Bedros Buldukyan, Peder Natan Arabyan, Peder Nerses Ayvazyan ve Diyakos Jilber Karapekmez hazır bulundular. Bu vesileyle, pandeminin olumsuz koşulları sonrasında Beykoz Kilisesi’nde ilk defa Surp Badarak sunulurken, Varujan Mağakyan başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri inananları misafir etme fırsatına eriştiler.

Surp Badarak’ı Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan sunarken, ilahiler Kd. Peder Goryun Fenerciyan önderliğinde’ki pederler ve muganniler tarafından seslendirildi.

Rab’bin Duası’ndan önce vaaz veren Patrik Hazretleri, öncelikli olarak iki yıl sonra Beykoz Kilisesi’nde S. Badarak sunuluyor olmasından dolayı Tanrı’ya hamt etti. Kapalı kalan kilisenin şenlenmesi için az sayıda inananla ve din görevlileriyle Beykoz’a geldiklerini belirten Ruhani Önderimiz, bu vesileyle Varujan Mağakyan’ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini takdir etti. Onlar, İstanbul’un uzak köşesindeki bu kilisenin bekası için her zaman hizmete devam etmekteydiler. Öte yandan, takdire şayan bir düşünceyle, hem kurumlara hem de Patriklik Makamı’na destekte bulunmaktaydılar. Bu vesileyle, Patrik Hazretleri yöneticilere başarılar diledi.

Patrik Hazretleri, daha sonra S. Nigoğayos Yortusu’na değindi ve azizin yaşamı hakkında bilgiler verdi. S. Nigoğayos büyük bir servete sahip olmasında rağmen Tanrı yolunu seçmiş ve sessiz bir şekilde halkına maddi ve manevi yardımlarda bulunmaktaydı. Azizin, ismi S. Asdvadzadzin’den sonra en çok yaygınlaşan aziz olduğunu belirterek, dünyanın çeşitli yerlerinde azizin ismine ithaf edilen kiliseler inşa edildiğini hatırlattı. İstanbul’da da bu azize ithaf edilen iki kiliseden birisi Beykoz’da bulunmaktaydı. Patrik Hazretleri, sözleri arasında maddiyatı yönetmek konusuna değindi ve insanlar üzerine etki etme gücü göz önünde bulundurulan maddiyatı yönetmenin çok zor olduğu belirtti. Bu bağlamda, maddiyata boyun eğmek yerine onu başkalarının yaşantılarında mucizeler yaratacak bir araca dönüştürebilen insanların takdire şayan olduklarını belirtti.

Surp Badarak sonrasında kilisenin merhum ruhanileri, kurucuları, hizmetkârları, cemaati, kilisenin günümüz hayırseverlerinin merhum aile fertleri, “Hokehankisd” dualarıyla anıldılar.

Kilisedeki tören sonrasında kilisede hazır bulunanlar, sevgi sofrasında bir araya geldiler ve Patrik Hazretleri kilise yöneticileri ve inanlarla bir araya gelme olanağını buldu. Kilise Vakfı Yönetim Kurulu adına Varujan Mağakyan duygu ve düşüncelerini ifade etti. Bu sıcak havada, kendilerini yalnız bırakmayan ve kilisedeki törene katılan, başta Kadasetli Patrik Hazretleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/