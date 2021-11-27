Bunların derdi Diyanet değil İslam! Fatih Portakal, Prof. Erbaş’ın sözü sandı, Hadis-i Şerif’i hedef aldı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın aktardığı bir Hadis-i Şerifi, Erbaş’ın kendi düşüncesi sanan Fatih Portakal, Efendimiz’in (SAV) mübarek ağzından çıkan sözleri hedef aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya’da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi’nde konuştu.

Prof. Erbaş, dinleyicilere, Buhari, Ebû Dâvut ve Tirmizî’den nakledilen, “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.” Hadis-i Şerif’ini aktardı.

Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) Hadis-i Şerifi’ni, Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sözleri sanan cahil kitle, Erbaş’ı bu sözleri üzerinden hedef aldı.

Cehalette yarışıyorlar!

Medya Faresi, Prof. Erbaş’ı hedef aldığı haberinde, geçmişteki kırpma bir ifadeyi de kullanarak, şunları yazdı:

“Son olarak ‘Gelinin fotoğrafının çekilmesinin teşhircilik olduğu’ yönündeki ifadeleriyle gündem olan Diyanetin Başındaki Ali Erbaş, dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Konya’da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi’nde konuşan Erbaş, “Her çocuk Müslüman doğar. Daha sonra anne babası onu Hristiyan yapar, Yahudi yapar ya da Mecusi yapar” dedi.”

Neye dil uzattığından bihaber

Cahillikle birbiribinde yarışan gazetecilerden Fatih Portakal da Medya Faresi’nin haberini alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, Efendimiz’in (SAV) sözlerini hedef aldığından bihaber, şunları söyledi:

“Bu sahsı biri görevden alsa nasıl olur? İstifa edecegi yok zaten! İnsanı dinden soğutur böyle zihniyet.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bunlarin-derdi-diyanet-degil-islam-fatih-portakal-prof-erbasin-sozu-sandi-hadis-i-serifi-hedef-aldi-1599876.html