Patrik X. Yuhanna Yazici, “Expo 2020 Dubai’de” Suriye Pavyonunu Ziyaret Etti – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

DUBAİ – Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazici ve beraberindeki heyet, Expo 2020 Dubai’deki Suriye pavyonunu ziyaret etti.

Patrik X. Yuhanna Yazici ve beraberindeki heyeti, Suriye’nin BAE Büyükelçisi Ğassan Abbas, Suriye pavyonun genel komiseri ve pavyonun Direktörü Haled El Şamaa tarafından karşılandı.

Patrik Yazici ve heyet üyeleri pavyonun çeşitli bölümlerini gezerek, burada Ugarit alfabesinin bir kopyası ve tarihin en eski müzik kaydı olarak kabul edilen “Nikal Şarkısı”nın görsel ve işitsel sunumu da dahil olmak üzere pavyondaki sergiler hakkında bilgi aldılar.

Heyet, pavyonun ev sahipliği yaptığı “Ben Suriyeliyim” başlıklı toplu resim sergisine büyük beğenisini dile getirdi.

Patrik Yazici ziyaretin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Dubai’deki Uluslararası Dünya Fuarı’ndaki Suriye pavyonunda gördüklerimizden ne kadar derinden etkilendiğimi anlatamam, bu başlı başına bir ölüm, yolsuzluk, terör ve iyi olmayan her şeye karşı bir meydan okumadır” dedi.

Patrik, serginin tüm süpervizörlerini ve organizatörlerini ve Suriye pavyonunu tebrik etti.

SANA