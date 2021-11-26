PATRİK HAZRETLERİ İLKOKULLARIMIZN MÜDÜRLERİNİ KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 25 Kasım 2021, Perşembe, Saat 16:00’da, Patrikhane’nin toplantı salonunda, ilkokullarımızın müdürlerini kabul etti. Görüşmede, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan ve Kd. Peder Drtad Uzunyan da hazır bulundular.

Görüşme başlamadan, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin önerisiyle merhum Başrahip Tatul Anuşyan ve Kd. Peder Minas Cihangülyan için dualar okundu. Sonrasında, birlikte söylenen Rabb’in Duasıyla görüşme başladı.

Patrik Hazretleri, müdürleri selamladı ve yönetimsel yoğun tempolarına rağmen davete icap ettikleri için müdürlere teşekkür etti. İkincisi düzenlen görüşme esnasında, Patrik Hazretleri geçen görüşmede de olduğu gibi Din Kültürü ve Ermenice eğitiminin daha verimli olmasının altını çizdi. Özellikle ilkokul döneminin önemine değindi ve bu dönemde temel bilgileri edinen öğrencilerin ilerleyen yıllarda lise eğitimine devam ettiklerini hatırlattı.

Patrik Hazretleri, okullarımızdaki Din Kültürü ve Ermenice öğretmenlerini katılımlarıyla iki çalıştay kurulmasını ve derslerin daha verimli olabilmesi için burada çalışma yürütülmesini önerdi. Bu çalışma aynı zamanda, iki ders özelinde okullarımızda tekdüzeliği sağlayacaktı. Çalıştayda hizmet edecekler eğitimciler, öncelikle öğrencilerin seviyelerini ve her sınıfın ders programını dikkate alarak çalışma yürütecekti.

Görüşmede aynı zamanda iki ders konularının sınıf düzeylerine göre düzenlenmesi ve yardımcı kitapların hazırlanması için ayrı bir çalıştayın daha olması gerektiği belirtildi. Sınıflarda aktarın konuların içeriğinin düzenleneceği ve ders saatlerinin daha verimli kullanılabileceği göz önünde bulundurularak, bu öneri kabul gördü.

Görüşmede hazır bulunan müdürler hüsnü kabul için teşekkür ettiler ve eğitim alanında yürütülecek çalışmalara destek vereceklerini belirttiler.

Görüşme sonunda Patrik Hazretleri müdürlere takdis etti ve eğitim alanındaki çalışmalarında kendilerine başarılar diledi. Öte yandan, görüşmede hazır bulunan müdürlere Merhum Patrik Mesrob II. Hazretleri için hazırlanan anı kitabından bir örnek hediye edildi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/