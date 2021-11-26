Paşinyan, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan’ın egemen topraklarını işgal ettiğini söyledi

9 Kasım 2020 ateşkesinden sonra Dağlık Karabağ’da konuşlanan Rusya barışı koruma güçleri ve genel olarak Rusya Federasyonu, Artsakh’taki ve bir bütün olarak bölgedeki durumun istikrara kavuşturulmasında kilit bir rol oynamaktadır.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi’de gerçekleşen Paşinyan-Putin-Aliyev üçlü görüşmesinde şu ifadeleri dile getirdi ve fakat durumun istendiği kadar istikrarlı olmadığını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı, 9 Kasım 2020’den bu yana her iki tarafta da onlarca can kaybı olduğunu, Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde vakaların kaydedildiğini ve Ermenistan’ın egemen topraklarına Azerbaycan askeri birliklerinin sızdığı 12 Mayıs 2021’den bu yana Ermenistan-Azerbaycan sınırında bir kriz yaşandığını hatırlattı.

Başbakan Paşinyan, “Değerlendirmemiz Azerbaycan birliklerinin Ermenistan’ın egemen topraklarını işgal ettiği yönünde. Tabii ki, Ermenistan ve Azerbaycan sınırları belirlenmiş ve çizilmiş değil, ancak bir devlet sınırı var ve şu Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarıdır” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/26/Paşinyan-Azerbaycan/220803