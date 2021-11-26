Fyodor Lukyanov: Paşinyan-Aliyev’in birbiriyle görüşmesi sonuçtan daha önemlidir

Rus Uluslararası ilişkiler uzmanı, “Küresel siyasetinde Rusya” dergisinin yazı işleri müdürü ve Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü’nün bilimsel müdürü Fyodor Lukyanov, Soçi’deki Paşinyan-Putin-Aliyev üçlü görüşmelerinden yeni bir şey beklemiyor. Ona göre Karabağ sorunu çözülmekten çok uzak.

Lukyanov, Armenpress ile yaptığı görüşmede, mevcut durumda Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin görüşmesinin, savaş sonrasında kesintiye uğrayan temasların yeniden başlamasının görüşmelerin sonucundan daha önemli olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Rus uluslararası uzmanı, hem Avrupa tarafının hem de Rusya’nın arabuluculuk rolüne vurgu yapıyor.

Yaptığı açıklamada Rus uzman şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir şey beklemek zor, durum henüz çözülmemiş olduğundan, geçen yıl içinde varılan anlaşmaların uygulanması büyük ölçüde taslak halinde kalıyor. Buna, her şeyin ne kadar hassas olduğunu gösteren son sınır çatışmalarını ekleyin. Dolayısıyla bu durumdaki tek sorunun bir yıl önce savaştan sonra kesilen temasları yeniden tesis etmek olduğunu düşünüyorum. Bu bağlantılar olmadan ilerlemek imkansızdır. Bu yüzden hem Avrupalılar hem de elbette Rusya aktif. Bu açıdan, bence, görüşmenin gerçekleştirilmesi zaten sonuçtan daha önemli olacak.”

Hatırlanacağı üzere 26 Kasım tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın girişimiyle kendisinin de katılımıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Soçi’de görüşmeler yapılacak. Üçlü görüşmede liderler 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde imzalanan bildirilerin hayata geçirilme sürecini ele alacaklar. Kremlin basın servisine göre, ticari, ekonomik ve ulaşım bağlarının açılmasına özel önem verilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Soçi’de yapılacak görüşme hakkında yaptığı açıklamada, odak noktasının şu anda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ticaret, ekonomik ve ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi üzerinde olduğunu söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/26/Fyodor-Lukyanov-Paşinyan-Aliyev/220732